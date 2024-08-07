УЄФА покарав Родрі та Морату: чому гравці пропустять матч збірної Іспанії у Лізі націй

Влітку цього року на німецьких полях відбувся великий турнір європейських збірних. Тріумфатором Євро-2024 стала збірна Іспанії, яка у фіналі переграла Англію з рахунком 2:1.

Перед початком офіційної частини церемонії нагородження деякі гравці збірної Іспанії вигукували політичне гаслов, заявивши, що Гібралтар – це Іспанія. У відповідь на заяву іспанських футболістів федерація футболу Гібралтару подала скаргу в УЄФА.

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Рішення від УЄФА щодо інциденту

В УЄФА було прийняте рішення дискваліфікувати на один матч двох гравців збірної Іспанії, а саме півзахисника Манчестер Сіті – Родрі та нападника Альваро Морату, який нещодавно перейшов у Мілан.

В заяві УЄФА йдеться про те, що гравці "Фурія Роха" порушили низку правил. Футболісти недотримались загальних принципів поведінки, порушили основні правила гідної поведінки.

Мората та Родрі використали спортивний захід для заяв неспортивного характеру і дискредитували футбол як виду спорту та УЄФА зокрема.

Виходить з цього футболісти не будуть брати участь у першому матчі збірної Іспанії проти Сербії в Лізі націй, яка відбудеться восени 2024 року.