УЄФА відмінив дискваліфікацію іспанського клубу: представник Ла Ліги готується до єврокубків

Іспанська Осасуна зуміла відстояти своє право брати участь в Лізі конференцій. Спортивний арбітражний суд (CAS) врахував всі надані докази.

Сьома команда Ла Ліги сезону 2022/23 мала у своїй історії неприємний інцидент із договірними матчами. Це стало приводом до відсторонення Осасуни від єврокубків.

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Несподіване рішення УЄФА

Проте керівництво "червоних" не погодилося з таким висновком. Іспанці надали докази Спортивному арбітражному суду, який ухвалив рішення на користь Осасуни.

З огляду на нові обставини, УЄФА вирішив анулювати дискваліфікацію. Функціонери дійшли висновку, що Осасуна "стала жертвою подій, які сталися майже десять років тому".

Таким чином, клуб з Памплони вперше за 16 років зіграє в єврокубках. 7 серпня представники "червоних" братимуть участь в жеребкуванні раунду плей-оф Ліги конференцій, де дізнаються свого суперника. Зазначимо, що переможці матчів плей-оф отримають путівку в груповий раунд.

Нагадаємо, що інцидент з договірними матчами трапився з Осасуною в сезоні 2013/14. Тоді команда боролася за збереження місця в елітному дивізіоні, але в підсумку вилетіла з Ла Ліги. Винуватці махінацій отримали тюремні вироки, зокрема тодішній президент Осасуни Мігель Таверна потрапив за ґрати на 6,5 років.

. Представник України в Лізі конференцій полтавська Ворскла розпочне турнір з 2-го кваліфікаційного раунду. Суперником підопічних Віктора Скрипника буде грузинська Діла. Матч відбудеться у четвер, 27 липня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 20:30 за київським часом.