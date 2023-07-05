Циганков був близький: УЄФА дискваліфікував іспанський клуб з єврокубків і уже знайшов заміну

Європейський союз не доупстив іспанський колектив до участі на євроарені. Іспанія "делегувала" на турнір іншого свого представника.

УЄФА офіційно не допустив Осасуну до участі у єврокубках на сезон 2023/2024. Восьмий клуб Ла Ліги за підсумками минулого сезону займе місце "червоних" на міжнародній арені.

Варте уваги Циганков кусатиме лікті: УЄФА не допустив іспанський клуб до єврокубків через договірні матчі

Все з часом повертається

Осасуна вперше за 16 років отримала нагоду повернутися до участі у європейських турнірах, проте на заваді колективу стали старі злодіяння босів памплонців. "Червоні" зайняли 7-ме місце у минулій кампанії у Іспанії (у останньому турі перемогли прямого конкурента за квиток Жирону), що дало нагоду "здоровим" взяти участь у кваліфікації до групового етапу Ліги конференцій. Проте довгоочікуваному камбеку не судилося збутися.

Діло в тому, що УЄФА вирішив дискваліфікувати Осасуну з єврокубків через те, що пригадали темні часи команди у сезоні 2013/2014. Тоді колишні боси "здорових" займалися організацією договірних матчів, що аукнулося Осасуні цьогоріч. Нове керівництво намагалося будь-яким чином допомагати слідству і сподівалося на реабілітацію, проте УЄФА вирішив не щадити памплонців.

У "червоних" ще є мінімальний шанс потрапити у єврокубки, а саме апелювати в CAS. Та от якщо Спортивний арбітражний суд у Лозанні також залишиться на боці європейської асоціації, то Осасуна пролетить повз змагання на міжнародній арені, а місце "здорових" у кваліфікації до ЛК займе Атлетік Більбао, який зайняв 8-е місце у минулій кампанії Ла Ліги. Пощастити могло і Жироні Циганкова, проте клуб в останній момент опустився на 10-у сходинку, відставши від басків на два бали.

Останні виступи