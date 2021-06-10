УЄФА бачить гроші "Газпрому", – Андріюк про рішення забрати з форми гасло "Героям слава"

Союз європейських футбольних асоціацій зобов'язав Україну прибрати з форми нашої футбольної збірної слова "Героям слава". Таке рішення УЄФА зумовлено тим, що у переліку спонсорів є російський "Газпром".
Газовидобувна компанія не просто спонсорує конкретні змагання, а загалом платить найбільше грошей. Про це розповів футбольний оглядач Констянтин Андріюк.
Актуально УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"
У Кремлі почали тиснути на УЄФА, – Андріюк
"УЄФА бачить гроші "Газпрому". Тому що "Газпром" не просто спонсор змагань – це і, зокрема, Ліга чемпіонів. А є титульним спонсором", – пояснив він.
Експерт вважає, що російській компанії це потрібно не для реклами, а для політичного лобі. І можливість його застосувати з'явилася саме зараз, коли виникла ситуація з формою збірної України.
Я думаю, ситуація розгорталася таким чином. З'явилася форма, інформація про неї розійшлася Україною, Росією, потім підходила її російська пропаганда. В Кремля десь там залоскотало в одному місці, і вони почали тиснути на УЄФА,
– зазначив експерт.
І додав, УЄФА, як організація, що любить гроші, вирішила погодитися з претензіями Росії. До того ж зроблено це дуже хитро, адже деякі речі на формі залишилися. Наприклад, до карти та гасла "Слава Україні" у Союзу зауважень немає.
За його словами, збірна України зобов'язана і змушена виконати це рішення. У випадку відмови, УЄФА може позбавити нашу країну статусу учасника Євро-2020.
"Але ніхто ніколи не піде на таке рішення і ніхто не буде робити. На жаль, в України немає інших варіантів, як підкоритися УЄФА", – підсумував Костянтин Андріюк.
Костянтин Андріюк прокоментував рішення УЄФА: дивіться відео
Скандал з формою збірної України: головне
- Нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 було представлено 6 червня. На ній було зображено контури карти нашої країни, а також гасла "Слава Україні", "Героям слава".
- Росіяни одразу розкритикували форму. Депутати Держдуми виступили з закликами офіційно заборонити українцям в ній виступати. Однак в УЄФА 7 червня відповіли, що форма затверджена для участі в Євро-2020.
- 8 червня Російський футбольний союз поскаржився в УЄФА. Мовляв, у формі збірної України "використані політичні мотиви".
- У підсумку УЄФА 10 червня офіційно зобов'язав збірну України з футболу прибрати з нової форми слоган "Героям слава".