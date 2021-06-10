УЄФА бачить гроші "Газпрому", – Андріюк про рішення забрати з форми гасло "Героям слава"

Союз європейських футбольних асоціацій зобов'язав Україну прибрати з форми нашої футбольної збірної слова "Героям слава". Таке рішення УЄФА зумовлено тим, що у переліку спонсорів є російський "Газпром".

Газовидобувна компанія не просто спонсорує конкретні змагання, а загалом платить найбільше грошей. Про це розповів футбольний оглядач Констянтин Андріюк.

Актуально УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава"

У Кремлі почали тиснути на УЄФА, – Андріюк

"УЄФА бачить гроші "Газпрому". Тому що "Газпром" не просто спонсор змагань – це і, зокрема, Ліга чемпіонів. А є титульним спонсором", – пояснив він.

Експерт вважає, що російській компанії це потрібно не для реклами, а для політичного лобі. І можливість його застосувати з'явилася саме зараз, коли виникла ситуація з формою збірної України.

Я думаю, ситуація розгорталася таким чином. З'явилася форма, інформація про неї розійшлася Україною, Росією, потім підходила її російська пропаганда. В Кремля десь там залоскотало в одному місці, і вони почали тиснути на УЄФА,

– зазначив експерт.

І додав, УЄФА, як організація, що любить гроші, вирішила погодитися з претензіями Росії. До того ж зроблено це дуже хитро, адже деякі речі на формі залишилися. Наприклад, до карти та гасла "Слава Україні" у Союзу зауважень немає.

За його словами, збірна України зобов'язана і змушена виконати це рішення. У випадку відмови, УЄФА може позбавити нашу країну статусу учасника Євро-2020.

"Але ніхто ніколи не піде на таке рішення і ніхто не буде робити. На жаль, в України немає інших варіантів, як підкоритися УЄФА", – підсумував Костянтин Андріюк.

Костянтин Андріюк прокоментував рішення УЄФА: дивіться відео

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