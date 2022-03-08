Уся Україна виграла цю медаль, – парабіатлоністка про дебютне золото у Пекіні

Паралімпійська збірна України продовжує тішити своїми виступами у Пекіні. У четвертий змагальний день наша команда здобула відразу 9 нагород.

"Я знаю, що маю місію"

Медалі розігрувалися у біатлоні (середня дистанція – 10 кілометрів). 26-річна Ірина Буй здобула свою першу нагороду на Паралімпіаді.

До слова Українські паралімпійці не залишили шансів суперникам: "синьо-жовті" здобули відразу 9 нагород

Після свого виступу українка наголосила, що чекала цю нагороду 12 років.

Я готувалася до цього особливого моменту 12 років. Це було моєю метою, і я тренувалася досить сумлінно увесь цей час. Проте сюди я прибула з іншими думками. Я знаю, що маю місію тут. Представляю цілу країну. Уся країна за мною, і вона також виграла цю медаль,

– сказала парабіатлоністка.

Відтак, за четвертий змагальний день Україна здобула 2 "золота", 4 "срібла" та 3 "бронзи".

Усього тепер в українців 17 медалей – 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові. Пишаємося нашими параатлетами!