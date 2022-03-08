"Я знаю, что имею миссию"

Медали разыгрывались в биатлоне (средняя дистанция – 10 километров). 26-летняя Ирина Буй завоевала свою первую награду на Паралимпиаде.

К слову Украинские паралимпийцы не оставили шансов соперникам: "сине-желтые" выиграли сразу 9 наград

После своего выступления украинка подчеркнула, что ждала эту награду 12 лет.

Я готовилась к этому особенному моменту 12 лет. Это было моей целью, и я тренировалась довольно добросовестно все это время. Однако сюда я прибыла с другими мнениями. Я знаю, что у меня есть миссия здесь. Представляю всю страну. Вся страна за мной, и она тоже выиграла эту медаль,

– сказала парабиатлонистка.

Следовательно, за четвертый соревновательный день Украина получила 2 "золота", 4 "серебра" и 3 "бронзы".

Всего теперь у украинцев 17 медалей – 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Гордимся нашими параатлетами!