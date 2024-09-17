Усика заарештували в аеропорту Кракова

Українського боксера Олександра Усика арештували в аеропорту Кракова. Обставини затримання з'ясовуються.

У Польщі заарештували чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика. Про це повідомив народний депутат України Жан Беленюк.

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Що саме відбулося та причини затримання з'ясовуються. 24 Канал звернувся за коментарем до промоутера Олександра Красюка.

На відео, яке оприлюднив Жан Беленюк видно, як Усика в наручниках ведуть правоохоронці. Олександр поводить себе чемно та виконує вказівки поліціянтів.

Відео затримання Усика в аеропорту

Згодом дружина боксера Катерина Усик у своїй сторінці у соціальній мережі попросила не хвилюватися. Вона повідомила, що з Олександром "усе гаразд, нічого кримінального".

Допис Катерини Усик / скриншот з інстаграму