Він безстрашний, – у команді Ф'юрі високо оцінили Усика
24 січня 2024, 11:09Читать новость на русском
Джерело:Boxing Scene
Після складного бою проти Франсіса Нганну Тайсона Ф'юрі дещо розкритикували через неналежну підготовку. Тепер у команді боксера запевняють, що британець готується до поєдинку з Усиком досить серйозно.
Промоутер Боб Арум розповів про Підготовку Ф'юрі. Також він виокремив Олександра Усика.
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Як Ф'юрі готується до бою з Усиком
"Я впевнений, що битва Ф'юрі та Усика буде неймовірною. Усик – дуже розумний боксер, він безстрашний. Переконаний, що він проведе підготовку на найвищому рівні, тому Тайсону слід очікувати найскладніший тест у кар'єрі.
Ф'юрі це знає, можете мені повірити. Він старанно тренується, добре проводить табір", – запевняє Арум.
Усик – Ф'юрі: головне
- Нагадаємо, що 17 лютого відбудеться бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початково запланований на 23 грудня 2023 року, цей поєдинок був перенесений через необхідність додаткового часу для підготовки Тайсона після його бою з Френсісом Нганну в кінці жовтня.
- На андеркарті головного поєдинку між Усиком та Ф'юрі відбудуться два додаткових бої. Перший матч визначить чемпіона світу IBF у другій напівлегкій вазі, Джо Кордіно з Уельсу, і чемпіона за версією IBO, Ентоні Какачу з Північної Ірландії.
- Другий поєдинок на андеркарті стане зустріччю між російським боксером Сергієм Ковальовим і непереможним шведом Робіном Сафаром.