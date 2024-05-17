"Битва за світло": Усика в бою проти Ф'юрі приїхали підтримати захисники України – потужне відео

У столиці Саудівської Аравії вже 18 травня відбудеться "бій століття". Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть на ринг, щоб визначити першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Цей бій викликає великий інтерес усієї світової спільноти. Тому український чемпіон також збирається використати його, як майданчик для обговорення важливих тем.

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Важливий меседж

Напередодні Олександр Усик став партнером ДТЕК у кампанії під назвою #БитваЗаСвітло. Він звернувся до світу з проханням допомогти у захисті та відновленні енергосистеми України, яку Росія руйнує своїми терористичними атаками.

Вже в Ер-Ріяді український чемпіон також дотично порушив це питання та звернув увагу на захисників Азовсталі, які знаходяться у полоні й російська сторона відмовляється їх обмінювати.

Усик розповів, хто приїхав на його бій проти Тайсона Ф’юрі. Боксера оточували справжні титани України, які були одягнені в спеціальний одяг та демонстрували правильні меседжі світовому суспільству.

Захисники України, серед яких енергетики, шахтарі, металурги, ветерани оборони Маріуполя, приїхали підтримати мене та всю Україну. Це наша спільна #БитваЗаСвітло,

– написав Усик.

Дивіться відео з уболівальниками Усика

. Це звернення Олександр Усик робив у День вишиванки. Тому він підкреслив свою ідентичність, вдягнувши вбрання з вишивкою українського бренду Damirli з кримськотатарським орнаментом.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в ніч з 18 на 19 травня та розпочнеться орієнтовно не раніше 00:30. Офіційним транслятором бою є медіаплатформа Megogo.