"Показав пояси та зарядив на перемогу": Усик відвідав Криворізьку окрему бригаду тероборони
Олександр Усик відразу ж повернувся в Україну після реваншу з Ентоні Джошуа. Він продовжує допомагати українським військовим.
Український боксер вже не вперше навідується до наших захисників. Цього разу відвідав Криворізьку окрему бригаду територіальної оборони.
До речі Усик приїхав у гості до поранених українських військових у госпіталь в Кривому Розі
Усик зустрівся з військовими
"На прохання боксер показав пояси, а своєю енергією зарядив наших бійців на впевнену перемогу над окупантами на полі бою, де замість рукавичок – зброя, а замість рингу – наша Україна, яка буде звільнена від загарбників.
Олександр висловив своє захоплення військовослужбовцями, які хоробро дають відсіч ворогу та згадав про важку ціну, яку ми платимо у боротьбі за нашу свободу", – йдеться у повідомленні.
Усик завітав до військового / фото фейсбуку Криворізької окремої бригади територіальної оборони
Усик з військовими / фото фейсбуку Криворізької окремої бригади територіальної оборони
Усик з нашими захисниками / фото фейсбуку Криворізької окремої бригади територіальної оборони
Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, нещодавно розповідав, що боксер постійно їздить на передову, аби підтримати наших захисників.