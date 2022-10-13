"Показав пояси та зарядив на перемогу": Усик відвідав Криворізьку окрему бригаду тероборони

Олександр Усик відразу ж повернувся в Україну після реваншу з Ентоні Джошуа. Він продовжує допомагати українським військовим.

Український боксер вже не вперше навідується до наших захисників. Цього разу відвідав Криворізьку окрему бригаду територіальної оборони.

До речі Усик приїхав у гості до поранених українських військових у госпіталь в Кривому Розі

Усик зустрівся з військовими

"На прохання боксер показав пояси, а своєю енергією зарядив наших бійців на впевнену перемогу над окупантами на полі бою, де замість рукавичок – зброя, а замість рингу – наша Україна, яка буде звільнена від загарбників.

Олександр висловив своє захоплення військовослужбовцями, які хоробро дають відсіч ворогу та згадав про важку ціну, яку ми платимо у боротьбі за нашу свободу", – йдеться у повідомленні.



Усик завітав до військового / фото фейсбуку Криворізької окремої бригади територіальної оборони



Усик з військовими / фото фейсбуку Криворізької окремої бригади територіальної оборони

Олександр Усик нещодавно їздив у гості до українських військових у госпіталь у Кривому Розі.



Усик з нашими захисниками / фото фейсбуку Криворізької окремої бригади територіальної оборони

Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, нещодавно розповідав, що боксер постійно їздить на передову, аби підтримати наших захисників.