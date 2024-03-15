Суперником не обов'язково буде Ф'юрі: Усик розповів про свій наступний бій та роль у ньому WBC

Уже 18 травня в хевівейті з'явиться перший абсолютний чемпіон світу в епоху чотирьох поясів. За це звання змагатимуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Битва мала відбутися ще 17 лютого, а до цього планувалася на кінець грудня 2023 року, проте у британського боксера постійно виникали проблеми – спочатку через важкий бій проти Френсіса Нганну, а пізніше Тайсон Ф'юрі отримав розсічення під час спарингу. Чимало експертів вважають, що "бій століття" знову може бути перенесено або ж навіть скасовано.

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Ф'юрі не вплине на проведення наступного бою Усика

Володар трьох з чотирьох головних чемпіонських титулів Олександр Усик розповів, що цього разу потенційні негаразди "Циганського короля" ніяк не вплинуть на його вихід у ринг. Він у будь-якому випадку проведе бій 18 травня, якщо не з британцем, то з іншим боксером.

"Я обов’язково буду битися 18 травня, і мої тренування не пройдуть даром. Але я дуже радий, що Тайсон швидко відновився після травми та вже повернувся до тренувань. Я маю битися за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі.

Не важливо, хто буде суперником. Так сталося, що Тайсон Ф’юрі стоїть на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Але якщо Тайсон не захоче битися та вирішить відмовитися від свого пояса, я з радістю буду битися за нього з тим, кого WBC вибере претендентом,

– сказав Усик.

. Раніше про готовність битися з українським боксером 18 травня заявляв обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хргович.

Нагадаємо, що в контракті бою Усик – Ф'юрі є пункт про реванш. Якщо ж британець знову не вийде в ринг, то буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.