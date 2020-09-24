Боксер Олександр Усик зіграв епізодичну роль в новому кліпі репера Серьоги. Він там появився з чемпіонським поясом, який в нього відібрали.

Кліп Серьоги "Гуччидед" знімали в Києві на покинутому автобусному парку. Усику у кліпі дісталася епізодична роль – він б'є по гонгу запаленим смолоскипом.

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При цьому на Усику в кліпі пояс чемпіона світу з боксу за версією WBC. Свого часу боксер володів цим поясом у першій важкій вазі. Та після переходу у важку вагу, цей пояс в нього відібрали. Зараз Усик є другим в рейтингу WBC у важкій вазі. Чемпіонським поясом володіє Тайсон Ф'юрі.

Також в цьому кліпі з'являється і Конор МакГрегор. Однак боєць там є лише по відеозв'язку на початку. Натомість його близький друг Артем Лобов знявся особисто.

Дивіться кліп Серьоги "Гуччидед"