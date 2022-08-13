Неймовірна форма: Усик закінчив тренувальний табір перед реваншем із Джошуа – потужне фото

13 серпня 2022 , 16:50
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Джерело:

інстаграм Олександра Усика

Вже 20 серпня Олександр Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа. Український чемпіон світу закінчив тренувальний табір перед боєм.

Усик: До зустрічі у Джидді

Основний етап підготовки Олександра Усика до реваншу підійшов до свого логічного закінчення. Український боксер виклав декілька світлин із спаринг-партнерами та командою, яка допомагає йому готуватись до другої зустрічі з Ентоні Джошуа.

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На світлинах видно, що Усик боксував у тренувальному таборі з кремезними суперниками, які за параметрами схожі до майбутнього опонента українця.

Основний етап підготовки завершено. До зустрічі в Джидді 20 серпня!,
– написав чемпіон світу.


Тренувальний табір Усика закінчений / Фото з інстаграму українського боксера

Зверніть увагу! Перед реваншем сайт 24 каналу взяв ексклюзивне інтерв'ю в Олександра Красюка, який є промоутером Усика.
Автор: Софія Кулай