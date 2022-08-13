Неймовірна форма: Усик закінчив тренувальний табір перед реваншем із Джошуа – потужне фото
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Вже 20 серпня Олександр Усик проведе реванш проти Ентоні Джошуа. Український чемпіон світу закінчив тренувальний табір перед боєм.
Усик: До зустрічі у Джидді
Основний етап підготовки Олександра Усика до реваншу підійшов до свого логічного закінчення. Український боксер виклав декілька світлин із спаринг-партнерами та командою, яка допомагає йому готуватись до другої зустрічі з Ентоні Джошуа.
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На світлинах видно, що Усик боксував у тренувальному таборі з кремезними суперниками, які за параметрами схожі до майбутнього опонента українця.
Основний етап підготовки завершено. До зустрічі в Джидді 20 серпня!,
– написав чемпіон світу.
Тренувальний табір Усика закінчений / Фото з інстаграму українського боксера
- Нагадаємо, що Усик зробив подарунок для усіх земляків. Український боксер придбав права на трансляцію свого бою, щоб кожен українець міг переглянути двобій абсолютно безкоштовно.
- Реванш відбудеться у Саудівській Аравії на 40-тисячному стадіоні, а попрацювати на цьому бою може український суддя Віктор Фесечко.
- Свою підготовку Олександр проводив під незмінним керівництвом Анатолія Ломаченка – батька титулованого українського боксера Василя Ломаченка.
- Після поєдинку Усик повернеться в Україну.