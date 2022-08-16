Усик вразив усіх милим талісманом від донечки під час першої пресконференції перед боєм з Джошуа

Перед реваншем Усик - Джошуа обоє боксерів прибули до Саудівської Аравії, де і відбудеться бій. Український боксер на медіазаходах не відпускав з рук дитячу іграшку.

Усик зустрівся з організаторами його реваншу з Джошуа, а також журналістами у місті Джидда в Саудівській Аравії. Саме там і відбудеться бій, який отримав назву Rage on the Red Sea (Лють на Червоному морі).

Варте уваги Реванш Усик – Джошуа: коли розпочнеться чемпіонський бій

Весь цей час в Усика в руках був іграшковий віслючок. Виявилося, що це "Льоля" – талісман, який боксеру подарувала його донька Ліза.

Нагадаємо, на кону поєдинку Усик – Джошуа будуть стояти чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у важкій вазі. Ними володіє українець, який виборов їх в бою проти Джошуа 26 вересня 2021 року в Лондоні.