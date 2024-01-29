Усик відвідав тренувальний матч Полісся та поділився амбітними цілями – фото з одноклубниками

Уже 17 лютого відбудеться бій за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг, щоб переписати історію боксу та стати першим абсолютом хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Наразі вони знаходять у тренувальних таборах та повністю зосереджені та підготовці. Проте українець знайшов час, щоб трішки відволіктися.

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Усик підтримує зв'язок із Поліссям

Чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик відвідав в Іспанії інший тренувальний табір – Полісся. Там він спостерігав за черговим спарингом команди, з якою має чинний контракт, проте ще не дебютував.

З’явилася вільна хвилина. Хлопців приїхав підтримати, тому що я зранку зробив усі свої справи, свої тренування та приїхав трішки підтримати, подивитися. Для мене це такий ковток свіжого повітря, бо я взагалі в закритому колі знаходжуся, у тренувальному таборі четвертий місяць – так що це прям вау,

– заявив Усик.

Олександр Усик зустрівся з одноклубниками / Фото ФК Полісся

Зазначається, що український чемпіон приїхав на гру під кінець першого тайму, коли команда поступалася польській Сталі Мелець з рахунком 0:1. Вже на очах Олександра Усика команда зрівняла рахунок й матч закінчився нічиєю.

Мені здається чудова гра, чудова практика. Я думаю, що ці хлопці – вони всі круті, усі молодці, вони знають, що їм треба. Йдемо до великих перемог – до чемпіонства в УПЛ, обов'язково хочеться вийти у єврокубки та боротися за європейські титули. Це реально та це можливо. Хтось каже: та куди вам? Мені також так багато років казали, але дорогу підкорює той, хто йде. Це правда,

– сказав Олександр.

. Наразі Полісся посідає третє місце в УПЛ. Клуб є абсолютним дебютантом елітного дивізіону та відстає від лідера в турнірній таблиці на 2 залікові пункти. Чемпіонат поновиться наприкінці лютого.