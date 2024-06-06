У перший день літа, 1 червня, китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей сенсаційно переміг колишнього чемпіона світу за версією WBC Деонтея Вайлдера. Бій достроково завершився у п'ятому раунді: "Бронзовий бомбардувальник" був відправлений у нокаут.

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Усик відреагував на брутальний нокаут у бою Чжилей – Вайлдер

Для Деонтея Вайлдера поразка від Чжилея стала четвертою в останніх п'яти поєдинках: до цього він двічі програв Тайсону Ф'юрі в чемпіонських поєдинках, а також поступився Джозефу Паркеру.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував несподівану звитягу Чжилея в бою з Вайлдером. На думку українця, Деонтей після цієї невдалої серії Деонтей вже не зможе повернутися на вершину хевівейту.

Це був хороший бій, але я думаю, що для Вайлдера це кінець,

– сказав Усик.

38-річний Деонтей Вайлдер виступає на професіональному рингу з 2008 року. За цей час він провів 48 професіональних поєдинків, у яких здобув 43 перемоги. Також у послужному списку американця одна нічия з вищезгаданим Ф'юрі.

Нагадаємо, перед боєм проти Чжилея Деонтей Вайлдер довгий час був абсолютно впевнений у своїй перемозі, однак незадовго до поєдинку почав сумніватися у власних силах та сказав в одному з інтерв'ю, що даний бій може стати останнім у його кар'єрі.