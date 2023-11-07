Назвав агентом Кремля: Усик звернувся до Фаріон після мовного скандалу щодо військових – відео

В українському соціумі розгорівся мовний скандал після інтерв'ю, яке дала колишня народна депутатка Ірина Фаріон відомій журналістці Яніні Соколовій. Це сталося через різкі вислови стосовно російськомовних військових.

Ірина Фаріон заявила, що не може назвати українцями російськомовних воїнів. На її думку, кожен громадянин України має перейти на державну, в інакшому випадку він яничар – відступник та зрадник.

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Усик став на захист військових після заяви Фаріон

Обговорюючи мовне питання Яніна Соколова зауважила, що деякі бійці бригади Нацгвардії "Азов" і 3-ї окремої штурмової бригади розмовляють російською, але вони точно є патріотами. Проте екснардепка не погодилася та продовжила наполягати на своєму.

Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні та дуже розумні, виконувати 29-ту статтю закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то це не армія, а зброд.



Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка,

– заявила Фаріон.

Це викликало масу хейту в її бік. Одним із тих, хто обурився такою заявою, став український боксер Олександр Усик. Він звинуватив Ірину Фаріон у співпраці з Кремлем, записавши російськомовний вірш, після чого подякував воїнам за їх службу.

Дивіться відео зі зверненням Усика до Фаріон