Усик потрапив у трійку незалежного рейтингу The Ring: чи є у ньому любітєль московських попів

Авторитетний журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії. Олександр Усик застрибнув у трійку найкращих.

Український чемпіон світу, якому бракує лише одного пояс WBC до звання абсолютного чемпіона світу розташувався на третьому місці. Олександр Усик у своїх останніх поєдинках двічі переміг Ентоні Джошуа, не зміг домовитись із балакучим Тайсоном Ф'юрі, тому наразі готується до бою проти Деніела Дюбуа. Українець повернеться у ринг 26 серпня у польському Вроцлаві.

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Двоє українців у топ-10 найкращих

Натомість лідером цього рейтингу The Ring є абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд. 35-річний американський боксер у ніч на 30-те липня нокаутував у Лас-Вегасі Еррола Спенса. Бій закінчився у 9-му раунді.

Срібне місце посідає японець Наоя Іноуе.

Найближче до топ-3 розташувався мексиканець Сауль Альварес.

Також у десятку рейтингу авторитетного видання увійшли наступні боксери: Дмітрій Бівол, Еррол Спенс, Девід Хейні, Джервонта Девіс, Теофімо Лопес, а топ-10 замикає українець, який є прихильником московських попів, Василь Ломаченко.

Цікаво, що кривдник Ломаченка Хейні посідає у цьому рейтингу лише 7-му позицію. Нагадаємо, що американець не дав Василю змогу стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, хоча перевагою у поєдинку володів саме боксер із України. ле судді були на боці свого земляка із США.

Наразі команда Ломаченка та сам боксер чекають, чи дасть Хейні українцю реванш. Василь впевнений, що цього не буде, адже Девін боїться вдруге виходити проти нього у ринг, адже перемога американця була не дуже заслуженою, а на кону знову стоятимуть усі пояси у легкому дивізіоні.

Відзначимо, що у десятці найкращих немає "Циганського короля" Тайсона Ф'юрі, який усіма силами уник бою проти Усика.