Усик створив благодійний фонд на підтримку України

Олександр Усик вирішив підтримати країну не лише на спортивному фронті. Боксер став ініціатором благодійного фонду Usyk Foundation.

Усик підтримуватиме ЗСУ та українців

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO вирішив безпосередньо допомогти усім землякам, які потребують допомоги під час війни. Новостворений фонд Олександра Усика буде підтримувати ЗСУ.

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Боксер записав відео, у якому коротко розповів про свій фонд. У ролику Усик розмовляє українською мовою.

Дорогі друзі, усім добрий день. Моя команда і я зробили фонд, який буде допомагати людям, які залишились без дому і тим, хто потребує допомоги. Ми будемо допомагати теробороні, воїнам ЗСУ. Усім хочу побажати здоров'я, щастя та радості. Помолімося, все у нас буде слава Богу. До перемоги – разом,

– сказав Усик.

Відеозвернення Усика

Нагадаємо, що Усик був у теробороні столиці України, але згодом виїхав за кордон, щоб принести країні перемогу на спортивному фронті. Олександр буде готуватись до реваншу проти Ентоні Джошуа. Але наразі ще немає офіційного підтвердження щодо поєдинку проти британця.

Повний текст публікації з інстаграму Усика

Usyk Foundation – це благодійний фонд, створений для допомоги армії та українцям, які постраждали від російської агресії.

Сьогодні наші воїни мужньо борються за наше спільне завтра, не жалкуючи ані сил, ані власних життів.

Через війну тисячі українців втратили рідних та близьких, а також багато людей залишились без даху над головою, без роботи та найнеобхідніших для життя речей.

Тому наша задача – надати адресну допомогу тим, хто її дійсно потребує в цей непростий час!