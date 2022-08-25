Олександр Усик очолив авторитетний рейтинг The Ring

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Усик обійняв перше місце.

Володіє поясом The Ring

У першій десятці найкращих місце знайшлось одразу двою українським боксерам – Олександру Усику та Василю Ломаченку. Обидва розташувались у топ-6.

Цікаво дізнатись Ще одна спроба: відомо, коли Ломаченко може побитись за звання абсолютного чемпіона світу

Усик же став другим після Майка Тайсона, який очолив рейтинг The Ring серед боксерів хевівейту. Відзначимо, що перемога над Джошуа у реванші принесла Олександру вакантний пояс The Ring, яким володів Тайсон Ф'юрі.

У спину Олександру "дихає" Наоя Іноуе з Японії. Трійку найкращих замкнув американець Теренс Кроуфорд.



Топ-3 найкращих боксерів від The Ring / Скриншот із The Ring

Ломаченко пропустив повз себе ще двох суперників – Еррола Спенса та Сауля Альвареса.

Топ-10 рейтингу боксерів за версією The Ring

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Василь Ломаченко

7. Дмітрій Бівол

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Артур Бетербієв

У 2022 році лише Усик виходив на ринг серед двох українців. Олександр 20 серпня вдруге поспіль Джошуа, але цього разу за роздільним рішенням суддів. Український боксер успішно захистив чемпіонські пояси та зберіг шанси на бій за абсолют.

Ломаченко теж повернеться на ринг у цьому році. У жовтні Василь має побитись із Джемейном Ортісом.