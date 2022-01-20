Усик спростував фейк, що "йде в політику" й пригрозив судом

Український боксер Олександр Усик спростував інформацію буцімто збирається йти в політику. Неправдиву інформацію, за словами Усика, поширив один з ресурсів Чернігівщини.

Усик готовий судитися

Портал "Новини Чернігівщини" опублікував новину про те, що Усик балотуватиметься у депутати. Боксера нібито розглядають як можливого кандидата у депутати по 206 округу у Чернігові.

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Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO відреагував на інформацію. Спершу боксер опублікував у своєму інстаграмі скриншот новини та запевнив, що це брехня.



Скриншот з інстаграму Усика

Згодом боксер дав розгорнуте спростування, інформує XSPORT. Усик заявив, що дає 24 години виданню, яке опублікувало інформацію, спростувати її та перепросити. Інакше Олександр планує судитися.

"Хочу зробити спростування деякої брехні, яку одне із чернігівських ЗМІ виклало у себе десь, мені надіслали публікацію. Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи обласної ради… До кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206 округу.

Друзі це повна брехня. Я не збираюся в жодні депутати. А той ресурс, який це написав: У вас 24 години, щоби написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям.

Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею. І використовуєте людей у ​​якихось особистих цілях, піарі та ще в чомусь", – сказав Усик під час трансляції в інстаграмі.