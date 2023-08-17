Мотивація не в грошах: Усик перед боєм із Дюбуа розповів про значення боксу в його житті – відео
Джерело:Інстаграм Олександра Усика
Олександр Усик продовжує свою підготовку до бою проти Даніеля Дюбуа. В ньому українець захищатиме всі свої титули.
Фанати боксу 26 серпня будуть слідкувати за боєм, який відбуватиметься у Вроцлаві на стадіоні "Tarczyński Arena". В Україні його транслюватиме медіасервіс Megogo.
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Усик запросив вболівальників на бій через мотиваційне відео
Напередодні бою проти Даніеля Дюбуа, український чемпіон звернувся до фанатів боксу. Він виклав у соцмережах мотивуюче відео, у якому розповів, що для нього означає бокс, а також запросив усіх, у кого є можливість, відвідати мегафайт у Польщі.
"У серці кожного бійця вогонь горить яскравіше за славу та вдачу. Для мене бокс – це більше, ніж просто спорт – це мій кисень, моя пристрасть і моя мета. Керуюся любов'ю та незламними зв'язками з фанатами. Бокс дав мені ідентичність, мету та вічний зв'язок.
Приєднуйтесь до мене 26 серпня на Tarczyński Arena у Вроцлаві на наелектризовану розбірку з Даніелем Дюбуа. Це більше, ніж боротьба – це зіткнення духів, сутність всередині воїнів. Приготуйтеся до незабутньої ночі", – написав Усик.
Дивіться відео про бокс у житті УсикаНагадаємо. Даніель Дюбуа напередодні заявив, що Олександр Усик не є суперважковаговиком та готовий стати новим чемпіоном світу. Переможець пари Усик – Дюбуа матиме захищати свій титул за версією IBF у бою проти Філіпа Хрговича.