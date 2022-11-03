"Ломаченко – офіційно військовослужбовець": Усик розповів про обов’язки свого кума в Україні

Український боксер Василь Ломаченко продовжує знаходитися у лавах тероборони Білгород-Дністровського. Такою інформацією поділився його друг Олександр Усик.

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко тріумфально повернувся на боксерський ринг. Українець переміг одноголосним рішенням суддів американця Джемейна Ортіса і тепер є претендентом на бій за абсолютне чемпіонство з Девіном Хейні.

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Втім, незважаючи на відновлення кар’єри, Василь продовжує знаходитись у лавах тероборони України. Про це розповів його кум, а за сумісництвом чемпіон світу WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

"Ломаченко зараз повернеться додому, назад на службу. Я знаю, як нелегко було ухвалити рішення, тим більше, що він офіційно військовослужбовець.

У деяких містах та регіонах України, де йдуть бойові дії, люди дуже погано живуть. Війна вбиває. Щодня щось прилітає до України, до мирних людей. Не до військових баз, а туди.

Але український народ не боїться нікого й нічого. Це ще й мотивує всіх наших людей", – сказав Усик.