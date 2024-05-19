Чемпіонські емоції: Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі – зворушливий кадр

Олександр Усик – новий абсолютний чемпіон світу з боксу у хевівейті. Український боксер здолав Тайсона Ф'юрі.

Боксери провели на ринзі у Саудівській Аравії повний 12-раундовий поєдинок. Лише суддівські записки визначили переможця довгоочікуваного двобою, хоча у 9-му раунді Тайсон побував у нокдауні, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті

Сльози щастя

За роздільним рішенням перемогу здобув Олександр Усик. Українець завдав Ф'юрі першої поразки у кар'єрі, ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Усик не стримав емоцій та сліз у момент оголошення результату.



Сльози Олександра Усика / Скриншот із відео

Український боксер подякував усім за підтримку, присвятивши цей історичний успіх країні. Ф'юрі теж гідно прийняв поразку, заговоривши про реванш. Другий бій між боксерами може відбутись вже у жовтні 2024-го.