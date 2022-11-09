Зеленський – перший президент, який не зрадив країну, – Усик

Олександр Усик поспілкувався з польською пресою. Український боксер висловив свою думку щодо сміливості та роботи Володимира Зеленського на чолі країни у воєнний період.

За словами чемпіона світу, Володимир Зеленський став прикладом мужності для усього українського народу, коли відмовився від евакуації у США. Натомість президент України попросив зброю.

Цікаво прочитати У нас забирають право на існування, – Усик про росіян, війну, Путін та слова про "один народ"

Усик: Він не втік і не покинув нас

Усик заявив, що Зеленський став для нього першим президентом, який не зрадив країну.

Президент Зеленський – шостий президент України. Але для мене він перший. Перший, який не зрадив Україні. Він не втік і не покинув нас,

– відповів боксер.

Також Олександр розповів про свої патріотичні татуювання. На тілі боксера набиті герб України та карта. Наніс обидва тату вже давно – перше у 2010-му, а друге була набите у 2012-му після "золота" на Олімпійських іграх у Лондоні.

Своїми вчинками Усик теж наближає перемогу нашої країни у війні з Росією. Боксер організовує благодійні вечори, аукціони, де збирає кошти для військових та українців, які щодня страждають від російської агресії.

Нагадаємо, що Усик зберіг чемпіонські титули у реванші проти Ентоні Джошуа.