Із Ф'юрі в Сімферополь: Усик розповів про плани організувати бій у звільненому Криму

Український боксер поділився своїми планами на перший візит на деокупований півострів. Олександр мріє про організацію бою на стадіоні Таврії.

Вже більше 8 років Автономна Республіка Крим окупована російською федерацією. Саме там народився і довгий час проживав український чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

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Після анексії півострова боксер виїхав з півострова, хоча там у нього залишалось чимало родичі та знайомих. Втім, Олександр планує повернутись у Крим після його визволення. Боксер розповів, що зробить перш за все.

Просто поїду на машині, як завжди робив. Перш за все піду у свій зал в Сімферополі, потім – на стадіон Таврії, я там стільки кіл намотав. Було б ще цікаво побоксувати на стадіоні "Локомотив", там можна немало зібрати людей. Не дуже багато, але достатньо, символічно,

– заявив Усик.

Усик чекає на бій із Ф'юрі

Нагадаємо, що нещодавно Олександр захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF. Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа і залишається без поразок.

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Тепер українець має намір боксувати із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Проте Олександр не хоче виходити на ринг цього року, тоді як "Циганський король" наполягає на битві саме у грудні 2022-го.