"Мене це смішить": Усик кумедно відреагував на майбутній бій Ф'юрі з Чісорою
Джерело:інстаграм LOMUS
Олександр готовий битися із Тайсоном за звання абсолютного чемпіона, однак не цього року. Через це британець вирішив підшукати собі нового опонента.
У серпні Олександр Усик зміг вдруге поспіль подолати британця Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю ахистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
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Наступним суперником українця має стати Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій за звання абсолютного чемпіона світу поки відкладається через неузгодження дати.
Тим часом "Циганський король" вирішив зійтись із Дереком Чісорою. Українець висміяв таке рішення Ф'юрі, який вже двічі зустрічався із Чісорою раніше.
Мене зараз це прям трохи смішить. Мені смішно. Ну, навіщо він робить це? Ми з ним домовлялися, але він бігає кудись і каже, що я не хочу битися. Я знаю, що він боїться мене,
– заявив Усик.
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Чісора замість Усика:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудня Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Чісора з 2020 року програв три боя поспіль, у тому числі Олександру Усику.
- Втім у липні цього року не здолав Кубрата Пулєва.
- У Усика та Ф'юрі майже бездоганна статистика боїв. Олександр виграв всі свої 20 поєдинків, тоді як Тайсон переміг у 32-х з 33-ти боїв, один звівши до нічиєї.