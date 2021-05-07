Як Усик потренувався та станцював на ринзі під пісню російського виконавця: відео

Олександр Усик проводить активну підготовку до майбутніх поєдинків. Український боксер встигає не лише тренуватись, а й танцювати на ринзі.
Веселе тренування Усика
Олександр Усик ще не знає, хто стане його наступним суперником, але вже активно тренується. Боксер поєднує роботу у залі та на ринзі.
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Усик виклав відео, де проводить "бій з тінню", а завершує тренування танцем. Все це він виконує під пісню "Бестія" російського виконавця Іллі Огурцова (справжнє ім'я – Сергій Мезенцев).
Український боксер у гарному настрої проводить підготовку та не збирається сумувати через те, що ніяк не може отримати свого наступного суперника. Команда Усика чекає інформацію від WBO.
Я не буду сумувати, я буду танцювати,
– підписав відео Усик.
- Востаннє Усик виходив на ринг у жовтні 2020 року. Тоді його суперником став непоступливий британець Чісора. Дерек зумів втриматись на ногах усі 12 раундів, а перемогу Усик здобув лише за суддівськими записками.
- На бій з українцем претендують відразу два боксери – 35-рінчий Джо Джойс та 31-річний Ентоні Джошуа.