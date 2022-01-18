Усик поділився спогадами про Крим та розповів, коли востаннє там був

Боксер Олександр Усик народився в Сімферополі. І прожив там чималу частину свого життя. Зараз він мешкає у Києві, але про Крим не забуває.

Усик розповів, що востаннє в Криму був два роки тому, ще до пандемії коронавірусу. Там в нього і далі живуть родичі в Сімферополі – теща з тестем, а також сестра з племінницею.

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За його словами, він тоді просто поїхав відпочити на море, тому і заїхав до Криму. Там він побачився з людьми, з якими дружить з дитинства.

На питання про три його найбільші спогади про Крим, Усик відповів "мій район, Євпаторія та Алушта".

Щодо Євпаторії, то вона найбільше асоціюється з морем. Щодо Алушти, то там була тренувальна база "Спартак", де і тренувався Усик в складі збірної України з боксу.

Усик розповів, що в юності відвідав чимало місць в Криму. Часто з друзями вони ввечері їхали на електричці з Сімферополя, і вночі підіймалися на Чуфут-Кале чи до фортеці Мангуп-Кале.

Останні два роки Усик в Криму не був. За його словами, через складність на кордоні з окупованим Кримом. "Кошмарять", – пояснив це Усик.

Він відзначив, що з української сторони немає жодних проблем в перетині адміністративного кордону. А от російські окупаційні війська таки створюють незручності.

"Просто кошмарять. Куди їдете? Навіщо? А скільки ви там будете? Вони ж то знають мене", – розповів Усик.