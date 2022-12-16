Усик відвідав полк спецпризначення на передовій та заліз на танк – фото боксера

Український чемпіон світу з боксу зустрівся із бійцями полку Національної поліції України. Він надихнув хлопців на нові перемоги та сфотографувався біля воєнної техніки.

Український боксер Олександр Усик з перших днів повномасштабної війни проти Росії допомагає країні усіма можливими способами. Вже 26 лютого боксер повернувся на Батьківщину, оскільки початок вторгнення зустрів закордоном.

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Спортсмен служив у територільній обороні Києва, але потім поїхав готуватися до бою із Ентоні Джошуа. Також Олександр фінансово допомагає ЗСУ у війні проти окупантів.

Нещодавно боксер завітав в гості до полку спецпризначення "Сафарі" НПУ. Усик Він зустрівся з бійцями, які захищають Україну на передовій, а також провів бесіду із командиром полку Василем Віконським та його заступником Володимиром Теслею.

З підтримкою від легендарного чемпіона – до Перемоги над ворогом! З бійцями та командирами полку "Сафарі" зустрівся непереможний боксер, чемпіон світу та олімпійський чемпіон Олександр Усик! Видатний спортсмен поділився досвідом перемог, здобутих у ринзі, і надихнув наших воїнів на подвиги у боротьбі з окупантами. Захищаємо державу, пишаємося талановитими земляками,

– зазначили на сторінці полку у фейсбук.



Олександр Усик на передовій / фото з фейсбуку полку "Сафарі"

Нагадаємо, що зовсім скоро на Усика очікує бій за звання абсолютного чемпіона світу. У серпні Олександр захистив пояси WBA, WBC та IBF у бою із Джошуа і тепер має намір виграти у чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

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Коли зійдуться Усик та Ф'юрі