Усик перед боєм пішов в Лондоні до церкви московського патріархату
Джерело:інстаграм usyk17.promotions
Олександр Усик перед надважливим боєм із Ентоні Джошуа разом з командою і кумом Василем Ломаченком сходив до церкви. Усик не зрадив собі і за традицією пішов до храму, що належить РПЦ.
Відповідне фото з'явилося на сторінці його промоутерської компанії. Таким же знімком поділився і його близький друг боксер Василь Ломаченко.
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Усик перед боєм сходив у храм РПЦ
Олександр Усик перед чемпіонським боєм з британцем Ентоні Джошуа разом зі своєю командою відвідав Собор Успіння Божої Матері та Всіх Святих. Кафедральний собор належить Російській православній церкві.
Усик, його команда і Ломаченко біля храму РПЦ у Лондоні / Фото з інстаграму usyk17.promotions
Ані Василь Ломаченко, ані жоден інший з команди, позначений на фото, не проставив мітки геолокації. Втім, за екстер'єром споруди помітно, що це саме цей храм.
Храм РПЦ у Лондоні, в який сходив Усик / Фото з wikipedia.org
Усик і зв'язок з РПЦ: коротко
- Боксер неодноразово піддавався критиці через свої релігійні переконання і відвідування храмів московського патріархату.
- Усик приятелює з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.
- Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав митрополита у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.
- Через участь у зйомках російського фільму про церкви Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу "Миротворця". Спортсмени у стрічці розповідають про свою дружбу з росіянами та просувають тезу про "єдиний народ".