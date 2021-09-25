Усик перед боєм пішов в Лондоні до церкви московського патріархату

Олександр Усик перед надважливим боєм із Ентоні Джошуа разом з командою і кумом Василем Ломаченком сходив до церкви. Усик не зрадив собі і за традицією пішов до храму, що належить РПЦ.

Відповідне фото з'явилося на сторінці його промоутерської компанії. Таким же знімком поділився і його близький друг боксер Василь Ломаченко.

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Усик перед боєм сходив у храм РПЦ

Олександр Усик перед чемпіонським боєм з британцем Ентоні Джошуа разом зі своєю командою відвідав Собор Успіння Божої Матері та Всіх Святих. Кафедральний собор належить Російській православній церкві.



Усик, його команда і Ломаченко біля храму РПЦ у Лондоні / Фото з інстаграму usyk17.promotions

Ані Василь Ломаченко, ані жоден інший з команди, позначений на фото, не проставив мітки геолокації. Втім, за екстер'єром споруди помітно, що це саме цей храм.



Храм РПЦ у Лондоні, в який сходив Усик / Фото з wikipedia.org

Боксер неодноразово піддавався критиці через свої релігійні переконання і відвідування храмів московського патріархату.

Усик приятелює з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав митрополита у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

Через участь у зйомках російського фільму про церкви Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу "Миротворця". Спортсмени у стрічці розповідають про свою дружбу з росіянами та просувають тезу про "єдиний народ".