Усик отримав пропозицію про проведення статусного бою проти непереможного боксера

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) отримав пропозицію від Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій з хорватом Філіпом Хрговічем (12-0, 10 KO).

На кону поєдинку стоятиме статус обов'язкового претендента на пояс IBF, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

До теми Слово за Усиком: Джошуа, Ф'юрі та Джойс влаштували словесну перепалку

"IBF запропонувала Усику провести поєдинок проти Хрговіча за офіційного претендента. Що думаєте?" – повідомив промоутер.

Що відомо про Хрговіча

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким також володіє Ентоні Джошуа. А пізніше з'явилася інформація, що українець очолив рейтинг WBA, ставши претендентом на пояс цієї організації. Яким, до речі, також володіє Джошуа.

28-річний Хрговіч входить у топ-10 найкращих боксерів світу. За свою кар'єру він провів 12 боїв і здобув 12 перемог.

В даний час чинним чемпіоном світу за версією IBF є британець Ентоні Джошуа, який планує провести бій за звання абсолютного чемпіона зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.