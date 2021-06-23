Усик небезпечний для будь-кого, – тренер Уайлдера

Олександр Усик після того, як став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, хоче підкорити важкий дивізіон. Донедавна топ-боксери всіляко уникали українця, але чемпіон WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа таки прийняв виклик.

Скотт: Усик не той, з ким горять бажанням битися

Малік Скотт, тренер американського боксера Деонтея Уайлдера, вважає, що Усик несе загрозу будь-якому супернику. На думку тренера, інші боксери намагаються уникати Усика.

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Усик небезпечний для будь-кого, не тільки для Джошуа. Насправді можна тільки похвалити Джошуа за те, що він погодився з ним битися. Адже Усик явно не той, з ким горять бажанням битися. Це хлопець, зустрічі з яким в рингу люди намагаються уникати,

– сказав Скотт.

У важкій вазі Усик провів два поєдинки, здолавши Чазза Візерспуна та Дерека Чісору. Скотт з інтересом очікує бою Усика з Джошуа.

"Усик набирається досвіду на найнебезпечніших хлопцях. Він не склав для себе план із 7 поєдинків, це буде його всього третій бій у важкій вазі. А це реально стрімкий підйом. Буде цікаво подивитися, як Усик протистоїть габаритам і техніці Джошуа. А також як Джошуа відповідає на швидкість лівші Усика", – зазначив тренер Уайлдера.