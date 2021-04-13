Усик не отримає бій за титул WBO з Джошуа або Ф'юрі

Олександр Усик, який є офіційний претендентом на пояс WBO Ентоні Джошуа, не отримає титульний бій. Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі сказав, що ні він, ні Джошуа не проводитимуть захисти поясів перед реваншем.

У нас буде негайний реванш

Ф'юрі та Джошуа домовилися про бій і, швидше за все, зустрінуться 24 липня. На кону поєдинку будуть титули WBC, WBA, WBO та IBF.

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Відразу на два чемпіонські пояси є претенденти. Усик вже 2 роки чекає шансу провести бій за титул WBO. Натомість претендентом на пояс WBC є британець Ділліан Уайт.

Ф'юрі ж переконує, що після першого поєдинку з Джошуа ніхто не буде проводити обов'язковий захист якогось з титулів.

"Чи буду я звільняти титули перед реваншем з Джошуа? У нас буде негайний реванш, тому що органи, які санкціонують, не будуть відкликати пояси, тому що хочуть грошей. Як я говорив, я і так в будь-якому випадку вже зібрав всі пояси.

У нас не буде ніяких обов'язкових захистів між нашими боями. Якщо ми укладемо угоду, то буде два поєдинки, переможець відразу ж буде боксувати з тим, хто програв протягом певної кількості днів", – розповів Тайсон.

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За словами Ф'юрі, у 2021 році він проведе два поєдинки з Джошуа.

Якщо ми поб'ємося у червні або липні, то реванш відбудеться у цьому році. Так що ми поб'ємося двічі протягом року,

– сказав британець.

Тайсон додав, що Джошуа наприкінці 2020 року провів захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва. Щодо поясу WBO, Ф'юрі заявив, що Усик і Джо Джойс поб'ються за тимчасовий титул.



Ф'юрі – Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24​