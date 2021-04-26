Усик назвав дві речі, завдяки яким досяг успіху в житті: фото

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу, який нині претендує на звання тимчасового чемпіона WBO, Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів про свою дитячу мрію, і про те, завдяки чому він її досяг.

За словами Олександра, виконанню його бажань сприяла віра і працьовитість.

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"Коли я був маленький, я багато мріяв, що коли я виросту у мене буде крута тачка, лаве, красива висока дружина, і багато дітей. І зараз, у мене все це є, але не завдяки мріям, а завдяки Богові і працьовитості", – зазначив Усик в підписі до фото, на якому позував біля "Мерседеса".