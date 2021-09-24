Усик мило поцілував Ломаченка у вухо після пресконференції у Лондоні: кумедне відео
24 вересня 2021 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:інстаграм lomus_official
Василь Ломаченко прилетів у Лондон, щоб підтримати земляка у бою з Ентоні Джошуа. Олександр Усик вирішив мило пожартувати над другом.
Усик із хорошим почуттям гумору
Олександр Усик дав традиційну пресконференцію напередодні бою з Ентоні Джошуа у Лондоні. Подію відвідав Василь Ломаченко, який прилетів у столицю Великої Британії.
Варто дізнатись Ломаченко підтвердив дату наступного бою
Ломаченко давав інтерв'ю журналістами. У той момент Усик проходив повз земляка та ніжно поцілував Василя у вухо. Ломаченко не був здивований такому вчинку Олександра, тому ніяк емоційно не відреагував на поведінку свого друга.Відео поцілунку Усик за посиланням.
Відзначимо, що Олександр прийшов на спілкування з журналістами у стилі Джокера. Боксери вже провели дуель поглядів.
- Усик вже 25 вересня зійдеться на ринзі з Джошуа. Бій відбудеться на стадіоні "Тоттенхем". Рідні трибуни палко підтримуватимуть Ентоні, усі квитки на поєдинок були розкуплені ще у перший день.
- У куті рингу Олександру допомагатиме Анатолій Ломаченко, батько Василя Ломаченка.
- В Усика не буде іншого шансу перемогти британця, якщо він зазнає поразки у першому поєдинку. Якщо ж Джошуа програє супернику з України, то у нього буде шанс на реванш.