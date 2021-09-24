Усик мило поцілував Ломаченка у вухо після пресконференції у Лондоні: кумедне відео

Василь Ломаченко прилетів у Лондон, щоб підтримати земляка у бою з Ентоні Джошуа. Олександр Усик вирішив мило пожартувати над другом.

Усик із хорошим почуттям гумору

Олександр Усик дав традиційну пресконференцію напередодні бою з Ентоні Джошуа у Лондоні. Подію відвідав Василь Ломаченко, який прилетів у столицю Великої Британії.

Варто дізнатись Ломаченко підтвердив дату наступного бою

Ломаченко давав інтерв'ю журналістами. У той момент Усик проходив повз земляка та ніжно поцілував Василя у вухо. Ломаченко не був здивований такому вчинку Олександра, тому ніяк емоційно не відреагував на поведінку свого друга.

Відео поцілунку Усик за посиланням

Відзначимо, що Олександр прийшов на спілкування з журналістами у стилі Джокера. Боксери вже провели дуель поглядів.