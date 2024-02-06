Чи спілкуються Усик із Ломаченком: відомий боксер висловився про стосунки зіркових українців

Іван Редкач вважає. що Усик та Ломаченко продовжують спілкуватися попри різну політичну позицію. Олімпійські чемпіони-2012 є кумами.

Олександр Усик та Василь Ломаченко э одними з найбільш популярних боксерів в історії України. Перший був абсолютним чемпіоном у важкій вазі, тоді як другий був близьким до цього у легкій.

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З початком повномасштабної війни в України новини про дружбу боксерів зникли, а самі вони не висловлюються один про одного. У той час, поки Усик зайняв відверто проукраїнську позицію, Ломаченко потрапляє у різні скандали.

Інший відомий український боксер Іван Редкач висловив свою думку щодо відносин між Олександром та Василем. Він вважає, що хлопці продовжують спілкуватися, оскільки є кумами один одному.

Мені багато писали і пишуть, чи Усик із Ломою братиком спілкуються, чи братство закінчилося. Скажу чесно, яне знаю. Мені все одно, що там у них відбувається. Якась "Санта Барбара", може і ревнощі якоїсь міри? Що, Усик став кращим за Васю? Може, спортивна чи політична складова? Я вважаю, що вони спілкуються. Може, десь за дверима або телефоном. Вони ж рідня. Гріх не спілкуватися, хоча ми всі не без гріха, що тут приховувати,

– заявив Редкач.

Суспільство обурене позицією Василя, який відстоює проросійську організацію УПЦ МП. Ломаченко пропагує ідеї "руського миру" та не вважає Росію країною-агресоркою.

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Крім того, боксер закрив свою сторінку в інстаграм для українських користувачів. На ній він просуває проросійську ідеологію через релігію. Нагадаємо, що Усик та Ломаченко вигравали золото на Олімпіаді-2012, а Василю це досягнення підкорилось і на Іграх 2008 року.

На професійному рівні Ломаченко виграв 17 з 20-ти боїв. Свій найближчий поєдинок Василь проведе 12 травня в Австралії, де змагатиметься із Джорджем Камбососом на пояс IBF.