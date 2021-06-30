Усик коштує три копійки, бою з Джошуа не буде, – екстренер Кличка

Колишній тренер ексчемпіона світу з боксу у важкій вазі Володимира Кличка Сергій Городнічєв прокоментував майбутній поєдинок Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

Городнічєв у своєму блозі на ютубі вирішив знову зловити хвилю хайпа, назвавши важковаговика Олександра Усика тим, хто стоїть три копійки в порівнянні з Ентоні Джошуа.

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Я ролик свій назвав "Усик коштує три копійки" – саме так воно і є. Зрозуміло, що це сарказм, але зараз Усик багато грошей не вартий. Зараз цей бій розкручують – кого вони тільки не підключили, але щось цей поєдинок ніяк не зростеться. І WBO бій санкціонувала, хоча вона також призначила поєдинок Усик – Джойс. Де цей бій? Немає його, оскільки не зібрали грошей,

– сказав Городнічєв.

"Цього бою не буде. Зараз вони піднімають хайп, збирають натовп, щоб це організувати, але не вийде цього бою. Не через те, що хтось злякався, а тому що у Джошуа великий контракт на великі гроші. Вони намагаються, розкручують, але, на жаль, цього бою не буде", – зявив він.

Поєдинок Усик – Джошуа: що відомо