З козацькими вусами: Усик кардинально змінив імідж – фото

Український супертяж Олександр Усик здивував зміною іміджу. Чемпіон вирішив відростити вуса, які колись носили козаки.

Новий стиль для яскравих перемог

Український боксер продовжує дивувати прихильників змінами у зовнішньому вигляді. Олександр Усик у новому іміджі продовжує підготовку до майбутніх поєдинків.

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7 травня 34-річний спортсмен похизувався новим стилем, виклавши фото нової зачіски у сторіс в інстаграмі.

Олександр обрав стрижку "їжачок", яку часто можна було побачити у 1990-х роках. А ще Усик вирішив відростити козацькі вуса. Також на його лівому вусі можна побачити маленьку сережку. Світлину з новим виглядом українець зробив на фоні природи.

Після чого вже оновлений Усик провів традиційне тренування. Його спаринг-партнером став Даніель Лапін. 23-річний український боксер провів роботу з Олександром у гарному настрої.

Востаннє Усик виходив на ринг у жовтні 2020 року. Тоді його суперником став непоступливий британець Чісора. Дерек зумів втриматись на ногах усі 12 раундів, а перемогу Усик здобув лише за суддівськими записками.

На бій з українцем претендують відразу два боксери – 35-річний Джо Джойс та 31-річний Ентоні Джошуа. К оманда Усика чекає рішення від WBO.



Новий імідж Усика / Скриншот із instagram.com/usykaa