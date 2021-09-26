Усик хотів би провести реванш з Джошуа в Україні

26 вересня 2021 , 10:46
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Джерело:

Matchroom Boxing

Олександр Усик тріумфував над Ентоні Джошуа у Лондоні. Якщо реванш відбудеться, то український боксер хоче провести його за підтримки рідних трибун.

"Я думаю, Джошуа зважиться на реванш"

Український боксер відібрав чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, якими володів Ентоні Джошуа. Олександр Усик не проти вдруге вийти на ринг проти британця.

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Реванш з Джошуа українець хотів би провести у Києві на НСК "Олімпійський". Про це він заявив після тріумфального поєдинку у Лондоні. Усик заявив, якщо сторони домовляться про другий бій, то Ентоні підійде до нього більш серйозно.

Олександр подякував супернику за протистояння та шанси, які дарував йому Ентоні.

Де б я хотів провести реванш? У Києві на НСК "Олімпійський". Чи наважиться на це Джошуа? Він боєць, думаю, Джошуа намагатиметься стати кращим. Я думаю, він зважиться на реванш. Я хотів би сказати йому спасибі. Люблю, коли мені дають шанси. Критики? Я на них не звертаю уваги. Для мене це додаткова мотивація,
– заявив Усик.

Грамотна перемога Усика над Джошуа

  • Джошуа не був схожий сам на себе у цьому поєдинку. Дуже пасивний бій провів британець, який постійно нібито чекав свого шансу у першому поєдинку. Українець ж відразу показав, що не стане відсиджуватись в обороні.
  • Боксери провели на ринзі усі 12 раундів, але в останньому Усик був близьким до того, щоб нокаутувати суперника на очах його рідних уболівальників. Однак британця врятував гонг про завершення двобою.
  • Усі судді віддали перемогу Олександру, який зі сльозами на очах зустрів вердикт рефері.
  • Усик не залишився без підтримки у Лондоні. Бій відвідали Василь Ломаченко, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко та Віталій Кличко. Двоє останніх привітали Олександра у роздягальні.
Автор: Софія Кулай