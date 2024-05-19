"Намалювали" роздільне рішення: суддівські записки бою Усик – Ф'юрі

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу у хевівейті. Український боксер впорався із балакучим Тайсоном Ф'юрі.

Нарешті відбувся довгоочікуваний двобій за абсолют між Усиком та Ф'юрі. Олександра та Тайсон провели 12-раундовий поєдинок, який міг закінчитись ще у 9-му раунді, коли британець побував у нокдауні.

Дивіться також Чемпіонські емоції: Усик не стримав сліз після перемоги над Ф'юрі – зворушливий кадр

Суддівські підрахунки

Однак гонг та канати врятували Тайсона від дострокової поразки.

Поки боксери відпочивали від виснажливого поєдинку, спілкуючись між собою, судді рахували бали. За роздільним рішенням перемогу таки віддали Олександру Усику.

Після бою у мережі опублікували усі підрахунки суддів головного поєдинку вечора боксу, який відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.



Суддівські записки Усик – Ф'юрі / Фото Дена Рафаеля

Цікаво, що ще на ринзі Тайсон заявив, що за його підрахунками, саме він повинен був перемогти, а не Олександр. Однак запевнив, що не робить із цього трагедію. Попереду у боксерів ще реванш, який, ймовірно, відбудеться у жовтні 2024-го.

Усик на ринзі погодився дати другий шанс "Циганському королю", який, наче по-батьківськи, поцілував Усика у голову після фінального раунду поєдинку.