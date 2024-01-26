Далі справа за промоутерами боксерів: WBC санкціонувала реванш Усик – Ф'юрі

Менше місяця залишилось до найбільш довгоочікуваної події у світі боксу. 17 лютого 2024 року Олександр Усик спробує привезти в Україну звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Суперником українця балакучий та гострий на язик Тайсон Ф'юрі. Боксери вийдуть на ринг у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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На крок ближчі до реваншу

Якщо українець посилено готується до омріяного поєдинку, то британець не лише встигає готуватись, а й продовжує розкидуватись одіозними заявами про перемогу у майбутньому протистоянні.

Тим часом президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, що організація санкціонувала вже два бої між Усиком та Ф'юрі. Тепер слово за промоутерами боксерів, які повинні узгодити усі деталі та вдарити по руках.

Також очільник пригадав поєдинок колишнього суперника українця Ентоні Джошуа, який у березні поб'ється проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Подивимося, що станеться, оскільки є майбутні бої, перш ніж ми заглибимося в щось ще. Але і Ф'юрі проти Усика, і Джошуа проти Нганну – обидва дуже цікаві поєдинки. WBC вже санкціонувала бій Ф'юрі з Усиком і реванш. Ми отримали запит і погодилися на реванш, якщо промоутери його узгодять – саме на цьому стоїть позиція WBC. Якщо промоутери змінять свій запит на реванш, ми його обов'язково розглянемо,

– розповів Сулейман.

Ще раніше була інформація, що між Усиком та Ф'юрі буде два поєдинки. Сам українець запевняв, що дасть реванш Ф'юрі, якщо переможе його у першому поєдинку, але заявив, що це не його справа, а вже робота промоутерів.

А от президент Top Rank Тодд Дюбеф запевняв, що реванш між боксерами буде лише у тому випадку, якщо бійці продемонструють яскравий перший бій.