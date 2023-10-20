"Неймовірно люблю, цього пузатого красеня": Усик кумедно відповів про почуття до Ф'юрі

Все менше часу залишається до офіційного оголошення бою Усик - Ф'юрі. Майбутні суперники обмінялися люб'язностями на адресу один одного.

"Жадібне пузо" неодноразово робив словесні випади на адресу Олександра Усика. Проте всі ці приниження та образи не вивели з рівноваги українського чемпіона.

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Усик тонко потролив Ф'юрі

Під час нещодавнього інтерв'ю в Олександра Усика поцікавилися, які почуття в нього до пихатого чемпіона WBC. Українець вкотре потролив свого суперника, зізнавшись у любові до Ф'юрі.

Що я хотів би сказати Ф'юрі? Я його просто неймовірно люблю, цього пузатого красеня,

– відповів Усик.

Також володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі подякував своїм фанатам.

Дякую за підтримку. Дякую, що ви продовжуєте стежити за тим, що я роблю, підтримувати, критикувати, любити та ненавидіти. Дякую вам за це, ви неймовірні,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що 28 жовтня "Жадібне пузо" проведе бій проти зірки UFC Френсіса Нганну. По завершенні виставкового поєдинку буде оголошена дата битви Усик – Ф'юрі. До речі, Олександр на власні очі подивиться бій "Циганського короля" проти Нганну. Втім, український чемпіон не вірить в успіх бійця ММА.