Усик потрапив у лікарню після перемоги над Ф'юрі: що сталось із абсолютним чемпіоном

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у хевівейті із 1999-го року. Український боксер несподівано не з'явився на пресконференції після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Боксери провели 12-раундовий поєдинок. Переможця двобою визначили лише судді та їх записки. Двоє суддів віддали перемогу Усику 115:112 та 114:113, а один рефері був на стороні Тайсона – 1113:1114.

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Завдяки суддівським запискам Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Після поєдинку боксери повинні були поспілкуватись із пресою. На пресконференцію прийшов лише Ф'юрі. Відомий інсайдер Майкл Бенсон повідомив, що Усик одразу після поєдинку поїхав у лікарню.

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Відзначимо, що у Ф'юрі ще буде шанс відібрати пояси в українця. У жовтні 2024-го у боксерів повинен відбутись реванш, на який погодився Усик. Тому Тайсон, який робив шоу на ринзі у Саудівській Аравії, не робить із поразки у першому бою якусь трагедію.