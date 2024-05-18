"Циганський король" на стилі: Ф'юрі приїхав на арену бою проти Усика – відео прибуття

Тайсон Ф'юрі може зруйнувати мрію Олександра Усика – стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у хевівейті. Боксери поб'ються у ніч із 18-го на 19-те травня не раніше 01:00 (в Україні).

Боксери вже прибули на "Kingdom Arena", де проведуть довгоочікуваний поєдинок. Першим на арену у Ер-Ріяді прибув Олександр Усик. Українець приїхав із талісманом, який раніше йому подарувала донька. Тепер він завжди у руках чемпіона світу з України перед боями, пише 24 Канал.

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Британець вже теж на арені

Вслід за ним на арену прибув Тайсон Ф'юрі. Британець у стильному одязі приїхав на бій із Усиком. Його стиль доповнював красивий капелюх.

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Відео прибуття Ф'юрі

Відзначимо, що сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Ф'юрі. Також буде опублікований результат бою, відео найяскравіших моментів та коментарі боксерів після зустрічі. Вранці 19-го травня на сайті з'явиться вихід Дениса Берінчика та результат бою українця проти Емануеля Наваррете.

Нагадаємо, що британець є чемпіоном за версією WBC, тоді як українець – за версіями WBA, WBO та IBF. У ніч із 18-го на 19-те травня прихильники боксу дізнаються ім'я нового абсолюта у цій ваговій категорії із 1999-го року, коли володарем трьох чемпіонських поясів був Леннокс Льюїс.