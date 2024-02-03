Попався на гачок: Ф'юрі доведеться виплатити космічну суму в разі повторного зриву бою з Усиком

Британець Тайсон Ф'юрі не зможе безкарно знову перенести поєдинок проти Олександра Усика. Новою датою бою стало 18 травня 2024 року.

В середині лютого мав відбутися бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. У ньому мало бути розігране звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Проте поєдинок був зірваний за вини Ф'юрі. Британець під час спарингу отримав розсічення над оком, тому не зміг підготуватися до заздалегідь призначеної дати.

Тепер же організатори оголосили, бо бій Усик – Ф'юрі пройде 18 травня. Проте цього разу у Тайсона буде важче відкосити від поєдинку. Якщо британець не зможе вийти на поєдинок, то має бути сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.

Відзначимо, що Ф'юрі досі залишається непереможеним на професійному рівні. У 35-ти боях Тайсон тріумфував 34 рази (24 – нокаутом), а також розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

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Що стосується Усика, то у українця стовідсотковий показник перемог – 21 у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував достроково. Останній свій поєдинок боксер провів у серпні 2023 року, нокаутувавши у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа.