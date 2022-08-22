Тайсон Ф'юрі обізвав Усика бомжем, після чого попросив грошей – відео епатажного звернення

"Циганський король" вже почав робити собі епатажну рекламу напередодні вірогідного бою за звання абсолютного чемпіона. Тайсон Ф'юрі вимагає грошей, щоб вийти на ринг

На вихідних, 20 серпня, Олександр Усик здобув велику перемогу в Саудівській Аравії. Боксер зміг вдруге здолати Ентоні Джошуа та залишитися при собі пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Усик – Джошуа: відео найкращих моментів бою-реваншу

Після бою Олександр заявив про готовність битися із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Однак британець не підтверджує і не заперечує готовність вийти на ринг проти Усика.

Тепер же після кількох гострих слів на адресу один одного Ф'юрі заявив про те, що може вийти на бій з українцем. При цьому "Циганський король" обізвав Усика та почав висувати космічні вимоги.

Я побачив, як Джошуа вдруге програв Усику, це виявилось йому не до снаги. Англія втратила свої титули, але є ліки та рішення, яке я можу запропонувати. Якщо ви хочете повернути ці титули, пришліть "циганського варвара". Пришліть мене і я позбавлю українського бомжа його поясів, як зробив це з іншим українським бомжом. Але це буде недешево. Якщо ви хочете найкращого, то маєте заплатити. Діставайте свою чекову книгу і я залишу українського бомжа без поясів,

– висловився Тайсон Ф'юрі.

Відео звернення Ф'юрі:

"Циганський король" вже перемагав українця у 2015 році. Тоді британець за рішенням суддів здолав Володимира Кличка та забрав у нього пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

Подальші плани Усика

Тайсон Ф'юрі досі залишається непереможним боксером. В його активі 33 бої, в яких він здобув 32 перемоги та одну нічию.

Після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC.

Читайте також Легендарний Льюїс закликав Усика та Ф'юрі провести бій за абсолют

Він наразі належить як раз Тайсону Ф'юрі, який у квітні захистив його в бою з Ділліаном Вайтом. Проте британець пізніше оголосив про плани завершити кар'єру, однак пояс поки не віддає.