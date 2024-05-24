Більше, ніж спорт: Шевченко оцінив важливість перемоги Усика для України

Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. За це звання він змагався з Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер тріумфував у надскладному бою. Він тривав усі 12 раундів, а перемогу було зафіксовано роздільним рішенням суддів.

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Фокус на Україні

Важливість цієї події для України оцінив президент УАФ Андрій Шевченко. Він зазначив, що вона виходить далеко за межі спорту.

"Перемога Олександра додала дуже багато балів для України. Це як така платформа, на якій можна було просувати наративи про Україну, про те, яка в нас ситуація.

Олександр дуже багато говорив про Україну, Володимир Кличко був, я теж був присутнім, також представники United24. Його перемога, його стійкість, його сила, його працездатність, його талант – це просто неймовірно. Тому подякуємо за це. Слава Україні", – сказав Шевченко.

. Олександр Усик у Саудівській Аравії, зокрема, порушував тему полонених захисників Азовсталі та закликав світ допомогти Україні відбитися від терористичних атак Росії на енергосистему нашої країни.

Нагадаємо, що його підтримували під час бою справжні титани України – енергетики, шахтарі, металурги та ветерани оборони Маріуполя. Тож присутні могли почути не тільки слова чемпіона, а й наочно побачити героїв.