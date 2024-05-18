Двобій на очах зірок спорту: Роналду та Джошуа приїхали на бій Усик – Ф'юрі у Саудівській Аравії

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі прибули на арену у Саудівській Аравії за декілька годин до очного двобою. Також на Kingdom Arena стягуються чимало зірок спорту.

У столицю Ер-Ріяд злетілись не лише уболівальники із різних куточків планети. Ентоні Джошуа та Кріштіану Роналду не змогли проігнорувати запрошення на довгоочікуваний двобій між Усиком та Ф'юрі.

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Зірки спорту вже прибувають на бій Усик – Ф'юрі

Зірки спорту розмістились на трибунах одне біля одного та вже встигли поділитись думками напередодні поєдинку у Саудівській Аравії.

Роналду та Джошуа приїхали на бій Усик – Ф'юрі

Також на арену вже прибув боксер Дерек Чісора.

Усик та Ф'юрі одне за одним теж приїхали за декілька годин до поєдинку. Олександр прибув на місце бою із талісманом, який йому колись подарувала його донечка.

Бій Усик – Ф'юрі розпочнеться не раніше 00:30 (за Києвом). Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку, опублікує результат та найцікавіші коментарі, моменти навколо зустрічі. Де дивитись двобій дізнайтесь – за посиланням.

Прихильники боксу дізнаються першого абсолютного чемпіона світу у хевівейті із 1999-го року, коли Леннокс Льюїс здобув три титули у бою проти Евандера Холіфілда.