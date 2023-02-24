Бій Усик - Ф'юрі буде безкоштовно показаний в Україні: заява від промоутера Олександра

Олександр Красюк запевнив, що українцям не доведеться платити за перегляд поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Промоутер українця поділився деталями організації зустрічі.

У серпні минулого року Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю залишитись чемпіоном у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

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Цей результат відкриває перед Олександром шлях до бою за звання абсолютного чемпіона. Суперником має стати Тайсон Ф'юрі, якому належить пояс WBC.

Про організацію бою розповів промоутер Усика Олександр Красюк. Він назвав можливе місце його проведення та пояснив, в чому проблема проведення поєдинку у Саудівській Аравії.

Ми справді вже зараз плануємо цей поєдинок у Лондоні на "Вемблі". Заброньовано стадіон на 29 квітня спеціально для цього заходу. І справді ми планували організувати цей поєдинок у Саудівській Аравії. Але склалися обставини таким чином, що виникли якісь фінансові чи організаційні складнощі. Саудити нам не підтверджують дату 29 квітня. Точніше, кілька разів підтверджували, а зараз уже ні. Вони говорять про свою готовність організувати цей поєдинок аж восени, а це неможливо,

– заявив Красюк.

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Також Олександ поділився деталями трансляцї в Україні. Він запевнив вболівальників боксу, що поєдинок Усик – Ф'юрі пройде на безкоштовній платформі.

Виходячи з досвіду минулої трансляції, у нас немає підстав щось змінювати. Наша країна досі у біді, бореться з агресором та воює. Тому наше завдання буде зробити свій внесок у моральний дух. Цей поєдинок точно не транслюватиметься у платних форматах. Ми вже проговорили з промоутером Ф'юрі про те, що ми зобов'язані використовувати цей поєдинок як платформу для заклику допомоги Україні, для збору коштів на допомогу українцям, які цього потребують. Я не зустрів навіть найменшої нотки нерозуміння з їхнього боку. Вони ще з перших днів війни активно співпрацюють із послом України у Великій Британії,

– пояснив Олександр.

Коли зійдуться Усик та Ф'юрі